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DR: политики ЕС должны полностью отказаться от поставок энергоносителей из России

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Matthias Rietschel/AP

Политики Евросоюза (ЕС) должны окончательно отказаться от поставок энергоносителей из России. Об этом агентству DR заявил профессор энергетического планирования Ольборгского университета Бриан Вад Матиесен.

«Пришло время взять на себя последствия этой неопределенности и сказать, что теперь мы не хотим больше получать никакой энергии от России», — отметил профессор.

По его словам, хранилища ЕС сейчас практически заполнены, так как европейские страны уже научились экономить энергию. Однако очень холодная зима может привести к тому, что некоторые предприятия будут закрываться из-за подорожания электроэнергии.

Он добавил, что стоит установить планку экономии газа выше, что позволит в будущем снизить цены на электроэнергию. Именно такие действия помогут во время энергобедности и высокой инфляции в Европе.

1 сентября информационное агентство DR сообщило, что 30 тыс. датчан рискуют остаться без работы, если страна откажется от поставок российского природного газа. При этом, как пишет издание, инфляция в Королевстве Дания может достигнуть уровня в 4,3%. В реальности же ситуация может оказаться еще хуже.

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