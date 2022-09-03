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В Великобритании могут запретить готовить еду до 8 часов вечера на фоне кризиса

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

В Великобритании в результате энергетического кризиса могут запретить населению готовить еду до 8 часов вечера, при этом пабы будут работать только до 9 вечера. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Поясняется, что британцам запретят пользоваться стиральными машинами, посудомоечными машинами и духовками с 14.00 до 20.00.

«Людям придется отказываться от семейного ужина в будний день в 18.00 или воскресного жаркого в 17.00 и перенести его на позднее время...» — уточнили в газете.

При этом пабы станут выключат свет в 21.00, а последние заказы будут приниматься в 20.30.

Пока нет сведений, как долго будут действовать новые ограничения в Британии из-за сложившейся ситуации в экономике.

Ранее уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал способ сэкономить на электричестве в быту.

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