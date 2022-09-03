Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Российские и китайские корабли провели стрельбы на учениях «Восток-2022» 05:52
Тренер «Зенита» Семак оценил состояние «Спартака» перед очным... 05:50
Junge Welt: Берлин фактически находится в состоянии войны с Россией 05:38
Нутрициолог Брыкин сообщил о полезных продуктах в осеннем рационе 05:31
Экс-тренер «Спартака» Каррера назвал Кокорина «игроком с большим... 05:30
УЕФА призвал судей жестче наказывать игроков за симуляции, стычки и давление... 05:10
Переводчик Рейгана Заречняк рассказал о мнении президента США о Горбачеве 05:07
Прокуратура начала расследование по заявлению Погба о шантаже со стороны брата 04:50
Bloomberg: 6 из 10 предприятий в Британии рискуют разориться из-за цен... 04:48
Диетолог Соломатина сообщила о полезных свойствах баклажанов 04:45

Глава Евросовета Мишель обвинил ЕК в медлительности в борьбе с высокими ценами на газ

close
100%
Bela Szandelszky/AP

Глава Евросовета Шарль Мишель считает, что Еврокомиссия (ЕК) слишком медленно реагирует на резкий рост цен на газ и электроэнергию. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

Он отметил, что Евросовет впервые затронул вопрос цен на энергоносители почти год назад и позже неоднократно возвращался к этой теме. По словам Мишеля, в адрес Еврокомиссии было несколько просьб внести конкретные предложения, но ответа не последовало.

«Мы не можем терять ни дня, мы не можем позволить себе роскошь ждать еще недели и месяцы», — сказал он.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 14 сентября выступит с речью в Европарламенте. Предполагается, что там она объявит конкретные инициативы по снижению цен на электроэнергию.

Вместе с тем, по данным газеты, фон дер Ляйен вероятно не пойдет навстречу Мишелю и не будет до своего выступления говорить о конкретных шагах ЕС в сфере энергетики, так как отношения между политиками натянутые.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует устроить реформу рынка электроэнергии Евросоюза, добившись ввода потолка цен на электричество.

Кроме того, официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи допустил, что Высокая стоимость на газ в Европе продержится до 2024 года.

В начале августа сообщалось, что Евросоюз окончательно одобрил план по снижению спроса на газ на 15% в ближайшие месяцы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть