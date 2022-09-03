Глава Евросовета Мишель обвинил ЕК в медлительности в борьбе с высокими ценами на газ

Глава Евросовета Шарль Мишель считает, что Еврокомиссия (ЕК) слишком медленно реагирует на резкий рост цен на газ и электроэнергию. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

Он отметил, что Евросовет впервые затронул вопрос цен на энергоносители почти год назад и позже неоднократно возвращался к этой теме. По словам Мишеля, в адрес Еврокомиссии было несколько просьб внести конкретные предложения, но ответа не последовало.

«Мы не можем терять ни дня, мы не можем позволить себе роскошь ждать еще недели и месяцы», — сказал он.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 14 сентября выступит с речью в Европарламенте. Предполагается, что там она объявит конкретные инициативы по снижению цен на электроэнергию.

Вместе с тем, по данным газеты, фон дер Ляйен вероятно не пойдет навстречу Мишелю и не будет до своего выступления говорить о конкретных шагах ЕС в сфере энергетики, так как отношения между политиками натянутые.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует устроить реформу рынка электроэнергии Евросоюза, добившись ввода потолка цен на электричество.

Кроме того, официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи допустил, что Высокая стоимость на газ в Европе продержится до 2024 года.

В начале августа сообщалось, что Евросоюз окончательно одобрил план по снижению спроса на газ на 15% в ближайшие месяцы.