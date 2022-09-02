Welt: Австрия готова отказаться от антироссийских санкций на фоне роста стоимости жизни

Австрийцы и официальная Вена начинают склоняться в пользу отмены антироссийских санкций на фоне приближающихся холодов и сильно подскочивших счетов за электроэнергию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Die Welt.

В публикации отмечается, что в Австрии уже нет четкого большинства, которое выступало бы за санкционные меры против Российской Федерации.

«Зимой этот тренд может усилиться. <…> Вместе с этим растет поддержка правонационалистической несистемной Австрийской партии свободы, доброжелательно настроенной по отношению к (президенту Российской Федерации Владимиру) Путину», — утверждает издание.

Die Welt приводит данные опроса, по результатам которого около 40% граждан Австрии выступают против антироссийских санкций. На мнение респондентов повлияли растущие цены на энергию и высокая инфляция.

Ранее телеканал Tagesschau со ссылкой на данные опроса ARD-Deutschlandtrend заявил, что в Германии на фоне экономического кризиса снизился процент граждан, поддерживающих санкционные меры против Российской Федерации.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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