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В ЕК заявили, что намерены уговорить все страны ЕС ввести лимит цен на нефть из России

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Еврокомиссия (ЕК) намерена работать со странами Евросоюза (ЕС) по части введения лимита стоимости российской нефти во всех 27 странах объединения, который ранее одобрили участники альянса G7. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на сообщение еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони.

По словам Джентилони, 2 сентября он был на совещании стран G7 (Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США), где одобрили предел цен на экспорт российской нефти морским транспортом. Теперь альянс планирует работать над созданием коалиции для окончательной доработки вопроса уровня ценового лимита.

«Комиссия будет играть свою полную роль в работе по достижению единодушия среди наших 27 государств-членов для введения этой меры в ЕС», — заявил он.

Еврокомиссар добавил, что цель ЕК — найти одобрение всех стран ЕС в соответствии со сроками, согласованными в рамках шестого пакета санкций, то есть 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.

На этой неделе глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна подписала договор с «Газпромом» о поставке по 5,8 млн кубов газа в день сверх контракта.

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