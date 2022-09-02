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В «Газпроме» разъяснили причину полной остановки «Северного потока» на неопределенный срок

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Hannibal Hanschke/Reuters

Транспортировку газа по трубопроводу «Северный поток» полностью остановили на неопределенный срок из-за возникших замечаний относительно работы оборудования. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы российской энергетической компании «Газпром».

Дело в том, что в ходе ремонтных работ на последнем действующем газоперекачивающем агрегате КС «Портовая» выявили повреждения. Речь об утечке масла с примесью герметизирующего состава.

В «Газпроме» сказали, что работы выполняли вместе с представителями компании Siemens. Письмо о выявленных неисправностях агрегата и необходимости их устранения направили главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху.

Отмечается, что газопровод снова заработает только после устранения замечаний к работе оборудования трубопровода.

«Газпром» остановил работу «Северного потока» с 31 августа до 3 сентября. Прокачку поставили на паузу в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.

Компания Siemens Energy заявила, что не участвует в ремонтных работах на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток — 1», проводимых «Газпромом».

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