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Президент Азербайджана заявил о планах удвоить пропускную способность газопровода в Европу

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Баку планирует удвоить пропускную способность Трансанатолийского газопровода (TANAP), который тянется из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе. Об заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщила пресс-служба республиканского лидера.

«Возможности отдельных частей Южного газового коридора различны. Пропускная способность TANAP составляет 16 млрд куб.м газа в год, и мы планируем довести ее до 32 млрд куб.м», — заявил Алиев, выступая на выступая на форуме «Амброзетти» в итальянском городе Черноббио,

Кроме того, Баку хочет расширить пропускную способность Трансадриатического газопровода (TAP), через который газ поставляют Италии, Греции и Болгарии. Сейчас по этому трубопроводу можно отправить 10 млрд кубометров в год, это его полная мощность. Азербайджан намерен расширить возможности этого трубопровода минимум до 20 млрд куб.м в год.

В июле пресс-секретарь Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что Азербайджан планирует увеличить поставки газа в Евросоюз (ЕС) до 12 млрд кубометров к 2023 году.

В июне агентство Bloomberg написало, что Катар решил настаивать на «жестких» поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз (ЕС) сроком на 20 лет.

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