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В МВД Эстонии заявили, что недвижимость россиян может быть продана из-за долга по ЖКХ

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Depositphotos

Недвижимость граждан России в Эстонии может быть продана для покрытия возможного долга по оплате коммунальных услуг. Об этом заявил вице-канцлер МВД прибалтийской республики Вейко Коммусаар, передает ТАСС.

По его словам, если россиянин действительно попадет в ситуацию, когда он не сможет управлять недвижимостью и появится долг, «в самом крайнем случае квартиру могут реализовать для покрытия долга».

Вице-канцлер также выразил мнение, что граждане России, у которых нет доступа к своей недвижимости на территории Эстонии, могут управлять ею через третьих лиц.

Кроме того, он отметил, что люди, покупающие жилье в других государствах, должны просчитывать наперед, смогут ли они всегда иметь доступ к этой недвижимости.

«Да, как сейчас делать банковские переводы – сложный вопрос. Если есть человек или фирма, которые готовы следить за этой недвижимостью, я думаю, что есть способ договориться об отсрочке платежей», — добавил Коммусаар.

Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс сообщил, что министерство подготавливает закон, ограничивающий право россиян покупать недвижимость в стране. По его словам, это один из проектов, который ранее находился в министерстве в статусе предложения, но для него у ведомства не доставало политической воли.

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