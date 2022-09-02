В Минэнерго заявили, что санкции Запада провоцируют перебои в энергопоставках и рост цен

Из-за санкций стран Запада происходят перебои с поставками энергоресурсов, а это в свою очередь увеличивает цены на них. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов на встрече министров энергетики G20.

По его словам, текущий энергокризис препятствует надежному развитию, в том числе в части получения доступа к недорогим, качественным и современным источникам энергии для всех. Из-за санкций сложно избавиться от энергетического дефицита и неравенства, отметил Шульгинов.

Министр добавил, что действия ряда стран идут вразрез с рыночной логикой и приносят ущерб интересам их собственных граждан.

«Потребление и спрос на энергоресурсы используются как инструмент политического давления. Несмотря на вводимые ограничения, российская энергетика и экономика продолжают устойчиво функционировать», — добавил Шульгинов.

Ранее обозреватель The American Conservative (AC) Род Дреер заявил, что Европейский союз и НАТО сами же попали в экономическую ловушку, которую подготовили для России.