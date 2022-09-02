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ФНС России подписала соглашения о сотрудничестве и обмене налоговой информацией с ДНР и ЛНР

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Depositphotos

Делегация Федеральной налоговой службы (ФНС) России подписала соглашения о сотрудничестве и обмене налоговой информацией с Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом сообщает ФНС.

Отмечается, что делегация ФНС посетила Донецк и Луганск.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества налоговых органов Российской Федерации с налоговыми органами республик Донбасса, а также будущие действия по интеграции налоговых систем.

«По итогам обсуждений ФНС России подписала соглашения о сотрудничестве и обмене налоговой информацией с правительствами ДНР и ЛНР», — говорится в сообщении.

Представители ДНР и ЛНР заявили, что планируют привлекать предпринимателей и инвесторов, в том числе из РФ.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, в рамках которых поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территории.

22 февраля руководства ДНР и ЛНР ратифицировали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией.

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