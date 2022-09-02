FT рассказала о сроках введения странами G7 лимита цен на нефть и нефтепродукты из РФ

Страны «Большой семерки» (G7) планируют поддержать введение предельного лимита цен на российскую нефть с 5 декабря, в отношении нефтепродуктов РФ ограничения могут начать действовать с 5 февраля 2023 года. Об этом в сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Отмечается, что решение по этому вопросу будет принято на встрече министров финансов G7 2 сентября.

По данным издания, Европейская комиссия поддержала предложения G7, однако теперь потребуется согласие стран — членов Европейского союза.

Ранее агентство Reuters сообщило, что страны «Большой семерки» (G7) одобрят 2 сентября план по установлению предела цены на нефть из РФ.

Об этом же сообщала газета The Wall Street Journal. Источники издания отмечали, что план в том числе предполагает введение потолка цен на нефтепродукты, произведенные в РФ.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал «абсурдным решением» возможное введение ограничений цен на нефть из РФ.