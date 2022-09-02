Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Медведев: в Европе «просто не будет» газа из России в случае... 14:34
В зверском убийстве 85-летнего пенсионера в Москве призналась его 16-летняя... 14:33
Житель Улан-Удэ объяснил «переутомлением на работе» убийство случайного прохожего 14:32
В Харьковской области начали выдавать российские номера с кодом региона 188 14:32
Российские торговые центры подали иски к владельцу Zara и Massimo Dutti... 14:28
Тейлор Свифт сыграет антагонистку в сиквеле «Круэллы» 14:26
Зеленский лишил гражданства десятерых граждан Украины, включая пять детей 14:26
«Лучше куплю на рынке»: Прохор Шаляпин возмутился ценам на одежду российских... 14:22
Жизель Бюндхен поссорилась с мужем Томом Брэди из-за его решения уйти на пенсию 14:20
В России стоимость гостиничного номера возросла более чем на тысячу рублей 14:20

Reuters: Еврокомиссия рассматривает возможность введения потолка цен на газ из РФ

Глава ЕК фон дер Ляйен: пришло время ввести потолок цен на российский газ в Евросоюзе

close
100%
Virginia Mayo/AP

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила журналистам в рамках встречи немецких консервативных законодателей в городе Мурнау, что пришло время ввести потолок цен на российский газ в Евросоюзе. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, такие меры помогут дать отпор попыткам президента России Владимира Путина манипулировать европейским энергетическим рынком.

«Я твердо верю, что настало время для ограничения цен на российский трубопроводный газ в Европу», — заявила фон дер Ляйен.

Ранее Bloomberg сообщал, что ввод предельных цен на газ не спасет Европу от «исторического энергокризиса». Внешнее регулирование цен на российский газ, включая ввод предельных цен на закупки топлива «Газпрома», не оградит европейские страны от последствий исторического энергетического кризиса.

В настоящее время Еврокомиссия разрабатывает меры для сдерживания цен на энергорынке ЕС.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть