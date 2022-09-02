Reuters: Еврокомиссия рассматривает возможность введения потолка цен на газ из РФ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила журналистам в рамках встречи немецких консервативных законодателей в городе Мурнау, что пришло время ввести потолок цен на российский газ в Евросоюзе. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, такие меры помогут дать отпор попыткам президента России Владимира Путина манипулировать европейским энергетическим рынком.

«Я твердо верю, что настало время для ограничения цен на российский трубопроводный газ в Европу», — заявила фон дер Ляйен.

Ранее Bloomberg сообщал, что ввод предельных цен на газ не спасет Европу от «исторического энергокризиса». Внешнее регулирование цен на российский газ, включая ввод предельных цен на закупки топлива «Газпрома», не оградит европейские страны от последствий исторического энергетического кризиса.

В настоящее время Еврокомиссия разрабатывает меры для сдерживания цен на энергорынке ЕС.