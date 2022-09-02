Equinor закончила выход из Харьягинского СРП, у организации не осталось активов в России

Норвежская нефтегазовая организация Equinor (экс-Statoil) закончила процесс выхода из Харьягинского соглашения о разделе продукции (СРП). Об этом сообщается на официальном сайте фирмы.

В результате у Equinor больше не будет действующих активов или каких-либо проектов в РФ.

«Equinor подтверждает завершение полного выхода из Харьяги. У Equinor не осталось активов или проектов в России после выхода из Харьяги», — пояснили в пресс-службе.

Equinor 27 февраля текущего приняла решение начать процесс выхода из совместных предприятий в РФ. С того момента компания приостановила все новые инвестиции в Россию.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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