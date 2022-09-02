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ЦБ предостерег россиян от длительного хранения активов в «недружественных» валютах

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Global Look Press

Длительное хранение активов в альтернативных валютах, включая расчетные единицы «недружественных» стран, грозит рисками, связанными с их ликвидностью и волатильностью. Слова первого заместителя Центробанка России Дмитрия Тулина приводит РБК.

«Теоретически есть риск, что отдельные страны вдруг присоединятся к санкциям. Однако на практике географическое распределение геополитических рисков достаточно стабильно и предсказуемо. Поэтому использовать в расчетах валюты стран, не поддерживающих санкции против России, все же намного безопаснее», — предупредил Тулин.

По его словам, уровень геополитических рисков для валют «дружественных» России стран в настоящее время находится на низком уровне. По этой причине хранить активы в этих расчетных единицах было бы для граждан более безопасно, чем, например, в долларах или евро.

«Национальные валюты отдельных стран значительно различаются между собой по уровню ликвидности, волатильности валютного курса <....> Поэтому выстраивание международных расчетов с использованием альтернативных валют требует индивидуального подхода в зависимости от конкретной страны и конкретной валюты», — уточнил он.

2 сентября первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявил, что валютные вклады россиян фактически превратились в рублевые. Однако интересы россиян при хранении сбережений на валютных вкладах защищаются также, как и при использовании рублевых счетов. Банки без затруднений исполняют свои обязательства по ним в российской валюте, однако платежи «токсичными» денежными знаками иностранных государств становятся все более проблематичными.

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