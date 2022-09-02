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Минпромторг предложил выделить более 5 млрд рублей на выпуск самолетов МС-21 и SSJ100

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Минпромторг предложил направить почти 5,14 млрд рублей на выпуск российских гражданских самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Средства могут быть выделены «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК), сообщает ТАСС.

Данные цифры отражены в перечне предложений главных распорядителей средств федерального бюджета по внесению изменений в сводную бюджетную роспись на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

ОАК владеет госкорпорация «Ростех», которая может получить ассигнования в виде имущественного взноса. От нее средства пойдут в уставной капитал ОАК, которая занимается выпуском двух гражданских самолетов.

«Предложение по увеличению бюджетных ассигнований в 2022 году — 5 139 600 000 рублей. Наименование мероприятия — субсидии в виде имущественного взноса РФ в государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», — говорится в документе.

26 августа Генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Сергей Александровский заявил, что компания планирует заключить контракты на 323 отечественных самолета. Две трети из них придется на МС-2, 73 — на Sukhoi Superjet и еще 210 — на МС-21. При этом SSJ100 и МС-21 «Аэрофлот» планирует получить в новом облике с российскими двигателями.

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