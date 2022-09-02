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Володин заявил, что энергетическая безопасность Европы без РФ невозможна

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что за прошлый год государства Европы приобрели 341 млрд кубометров газа, из которых почти 50% российский трубопроводный. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

«Санкции против нашей страны привели к энергетическому кризису в европейских государствах, которые их инициировали. Решить проблему дефицита газа пытался президент Франции Макрон в ходе поездки в Алжир. Безрезультатно», — написал Володин.

По его словам, в том случае, если перенаправить весь экспорт трубопроводного газа из Африки, а также стран Ближнего Востока и СНГ, у Европы не получится компенсировать 62,8% объема ранее поставляемого из РФ.

«Для глав европейских государств наступил момент истины», — заверил Володин.

Также спикер российского парламента допустил, что существует два выхода из ситуации. Первым будет отмена санкций против России и запуск «Северного потока-2».

Вторым решением будет вариант оставить все как есть, наблюдаемая проблемы в экономическом сектора и падающий уровень жизни населения.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Санкции против России
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