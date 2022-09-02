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FT: владелец OnlyFans получил «непредвиденные» $0,5 млрд дохода

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Depositphotos

Владелец сервиса платного эротического контента OnlyFans, выходец из Украины Леонид Радвинский получил за последние два года «непредвиденный» доход в размере $0,5 млрд в связи с быстро растущей популярностью платформы. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на финансовую отчетность компании.

В годовом отчете сказано, что прибыль без вычета налогов с ноября 2021 года выросла с $61 млн до $433 млн, а выручка возросла с $358 млн до $932 млн.

Отмечается, что Радвинский стал одним из самых высокооплачиваемых владельцев интернет-стартапов в Великобритании, получив дивидендные выплаты в $284 млн в 2021 году и $233 млн в 2022 году.

«Наш подход к созданию самой безопасной в мире платформы для социальных сетей, ориентированный на контентмейкеров, привел OnlyFans к рекордному 2021 году», — приводит издание слова исполнительного директора OnlyFans Амрапали Гана.

Ранее сообщалось, что компания Twitter весной 2022 года тестировала возможность превращения платформы в порно-соцсеть на манер OnlyFans, где авторы эротического контента могли бы предлагать свои фото и видео за платную подписку.

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