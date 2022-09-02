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Минздрав рекомендовал российским субъектам самостоятельно регулировать зарплаты врачей

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Минздрав рекомендовал российским регионам самостоятельно отрегулировать соотношение постоянной и переменной составляющих в зарплатах медработников, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо ведомства, направленное профсоюзу работников здравоохранения России.

«Региональным Минздравам рекомендовано активизировать работу по совершенствованию систем оплаты труда медработников и добиться того, чтобы доля оклада в структуре зарплат не опускалась ниже 55—60% (без учета компенсационных выплат за работу в особых климатических условиях)», — говорится в статье.

Также ведомство указало, что регионы могли бы установить единые размеры должностных окладов медработников в однотипных учреждениях по одинаковым специальностям.

Заместитель председателя российского профсоюза работников здравоохранения Михаил Андрочников рассказал газете, что вряд ли регионы смогут в ближайшее время реализовать рекомендации Минздрава, так как у большинства из них нет на это средств.

Ранее Минздрав разработал законопроект, по которому регионы увеличат взносы в ОМС за неработающее население в размере 1 трлн рублей к 2025 году.

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