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Эксперт Лебединская рассказала способы подтверждения стажа для пенсии

Эксперт Лебединская: в архиве можно восстановить записи о стаже при оформлении пенсии

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Александр Рюмин

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская в интервью «Прайму» рассказала, что стаж работы при оформлении пенсии можно подтвердить несколькими способами.

Специалист пояснила, что при отсутствии записи о стаже в трудовой книжке, подтвердить его могут справки из архива или с работы. В частности, речь идет о выписках из приказов, лицевых счетов, ведомостях на выдачу зарплаты, удостоверений, письменных трудовых договоров и подобное.

Она подчеркнула, что при недоступности архивных данных, подтвердить стаж могут не менее двух коллег-свидетелей.

«Периоды работы гражданина на предприятии могут устанавливаться на основании показаний не менее двух свидетелей, которые знают гражданина по совместной работе в этот период», — подытожила Лебединская.

Ранее сообщалось, что депутаты от ЛДПР планируют внести в Государственную думу законодательную новеллу, согласно которой будет произведен перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента.

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