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Британский инвестор Джереми Грэнтэм прогнозирует «крах» фондового рынка США

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Xinhua/Global Look Press

Британский инвестор-миллиардер, соучредитель фирмы по управлению активами в Бостоне Джереми Грэнтэм прогнозирует, что после резкого роста цен, наблюдавшегося этим летом на американском фондовом рынке, может последовать «крах». Об этом он написал в письме клиентам компании.

Эксперт указывает на то, что фондовый рынок «остается очень дорогим», а наблюдающийся рост инфляции в стране, «всегда вредил мультипликаторам» (мультипликатор — коэффициент финансовых показателей компании и (или) ее стоимости — прим. ред.).

«Нынешний суперпузырь представляет собой беспрецедентно опасное сочетание перекрестной переоценки активов (с облигациями, жильем и акциями, которые были сильно переоценены и теперь быстро теряют импульс), товарного шока и воинственной позиции ФРС», — говорится в письме.

Грэнтэм сравнивает сложившуюся на рынке ситуацию с прошлыми падениями фондового рынка в 1929, 1973 и 2000 годах. По его словам, на фоне пандемии, конфликта в Европе, продовольственного и энергетического кризисов, рекордного ужесточения налогово-бюджетной политики и других факторов «перспективы намного мрачнее, чем можно было предвидеть в январе».

«Каждый цикл отличается и уникален, но каждая историческая параллель предполагает, что худшее еще впереди», — отмечает инвестор, добавляя, что «в долгосрочной перспективе существует угроза масштабной и постоянной нехватки продовольствия и ресурсов, и все это усугубляется ускоряющимся ущербом для климата».

Согласно его прогнозу, кризис находится в своей финальной стадии, и, если повторятся сценарии прошлых падений, то ожидается «крах».

Ранее сообщалось, что богатейшие люди мира потеряли более $30 млрд после выступления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.

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