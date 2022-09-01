Шольц: Германия предприняла большой пакет мер и вероятно справится без газа из России

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия предприняла большой пакет мер, и даже если Россия больше не будет поставлять газ в ФРГ, то страна, «вероятно», все же справится этой зимой. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в первую очередь следует позаботиться, чтобы у Германии было необходимое количество энергоносителей, а также, чтобы в стране внезапно не произошел дефицит чего-то.

Шольц подчеркнул, что в случае, если РФ прекратит поставки газа, которые постепенно сокращает, тогда Германии придется увеличить поставки топлива из Норвегии, Нидерландов и с западноевропейского направления.

Он добавил, что ФРГ в текущий момент строит на северогерманском побережье, на Северном и Балтийском морях терминалы для СПГ, а также трубопроводы — чтобы таким образом можно было дополнительно импортировать продукцию. Первые из них планируется ввести в работу уже в январе 2023 года. Также были предприняты меры по наполнению газохранилищ страны и возобновление работы угольных электростанций.

Ранее Шольц заявил, что Германии не следует в одностороннем порядке форсировать реализацию плана, направленного на отказ от российского природного газа.