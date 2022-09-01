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Белый дом отказался уточнить, возможна ли отмена в США эмбарго на импорт нефти из России

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Yuri Gripas/Global Look Press

Пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга отказалась уточнять, возможна ли отмена эмбарго на российскую нефть в США, если страны Большой семерки согласуют «ценовой потолок» на поставки топлива из России.

«Я не буду вдаваться в гипотезы», — ответила представительница Белого дома на вопрос о том, рассмотрят ли США возможность снятия запрета на импорт российской нефти, если G7 согласуют план, предусматривающий ограничение цен на нее.

Она также напомнила, что 2 сентября должна пройти встреча министров финансов стран G7, на которой будет обсуждаться этот вопрос.

«Я не хочу предвосхищать эту встречу», — добавила Жан-Пьер.

Как писала газета The Wall Street Journal, министры финансов стран Группы семи на встрече одобрят план по установлению предельной цены на российскую нефть. В материале говорится, что план также предполагает введение потолка цен на нефтепродукты, произведенные в РФ.

При этом вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем государствам, которые введут лимит цен на них. Он добавил, что введение подобного механизма рискует подорвать и разрушить рынок.

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