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DR: отказ от поставок российского газа приведет к рекордной безработице в Дании

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30 тыс. датчан рискуют остаться без работы, если страна откажется от поставок российского природного газа, сообщило информационное агентство DR.

При этом, как пишет издание, инфляция в Королевстве Дания может достигнуть уровня в 4,3%. В реальности, предупреждает автор материала, ситуация может оказаться еще хуже.

В то же время датский Минфин прогнозирует, что в 2023 году общая занятость в стране сократится на 8 тыс. рабочих мест, а рост ВВП составит только 0,8%. Потребительскую инфляцию ожидают на уровне 3,3%.

«Вокруг исхода конфликта сохраняется значительная неопределенность — и это сказывается на энергоснабжении и ценоопределении. Дальнейшее обострение трудностей с поставками — вплоть до полной остановки поставок российского газа в ЕС — чревато отрицательным курсом как для датской, так и для всей мировой экономики», — говорится в финансовом проекте Минфина.

В конце июня агентство DR написало, что Дании грозит «настоящий кризис газоснабжения» из-за сокращения поставок газа российской компанией «Газпром» по «Северному потоку» и роста цен на энергоресурсы.

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