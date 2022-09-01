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В ЕК спрогнозировали, что цены на газ в Европе останутся на высоком уровне этой зимой

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Высокая стоимость на газ в Европе продержится до 2024 года. Такое мнение в ходе брифинга выразил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи, пишет агентство «Интерфакс».

«Цены на газ очень волатильны. Мы полагаем, что цены останутся на высоком уровне в течение всей зимы, и что они понизятся в 2024-2025 годах», — сказал пресс-секретарь ЕК.

По его словам, исходя из такого прогноза, ЕК уделяет особое внимание спросу на газ в регионе для смягчения эффекта от высоких тарифов для граждан и предприятий. В настоящее время, как отметил Макфи, власти работают над снижением использования ископаемых источников энергии.

В начале августа сообщалось, что Евросоюз (ЕС) окончательно одобрил план по снижению спроса на газ на 15% в ближайшие месяцы.

Российский «Газпром» остановил «Северный поток» с 31 августа до 3 сентября. Прокачку поставили на паузу в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. https://www.gazeta.ru/business/news/2022/08/30/18447236.shtml?updated

Со второй половины августа на фоне новостей о временном прекращении работы трубопровода биржевая цена на газ в Европе превышала $3500 тыс.

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