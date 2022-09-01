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Путин указал на необходимость создания в России производств по утилизации отходов

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Depositphotos

Президент России Владимир Путин заявил, что проблему с мусором в России необходимо решать при помощи создания производств, где будут утилизироваться отходы. Об этом он заявил на открытом уроке «Разговор о важном», пишет ТАСС.

Раздельный сбор мусора глава государства назвал лишь первым шагом в работе с отходами жизнедеятельности. В целом утилизацию мусора Путин охарактеризовал как одно из важнейших направлений работы.

«Их (отходов) в России очень много накопилось. Но раздельный сбор мусора — это предтеча к решению задачи. Но без создания производств раздельный сбор смысла не имеет. Нужно создавать производства, где это потом можно утилизировать», — сказал российский лидер.

По его словам, задача развития таких производств прописала в плане национального проекта по экологии. Его реализуют «аккуратно, удовлетворительно». В 2021 году норму плана перевыполнили и утилизировали вдвое больше, чем планировалось. Путин назвал это результатом строительства предприятий по переработке.

На этой неделе Минэкономразвития предложило перенести реформу расширенной ответственности производителя (РОП) по утилизации отходов на два года — с 2022 года на 2024 год.

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