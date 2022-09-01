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Миллиардер Варданян отказался от гражданства РФ и уехал в Нагорный Карабах

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Рубен Варданян, российский миллиардер армянского происхождения, заявил о переезде в непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) и отказе от гражданства России. Об этом предприниматель сообщил в своем Telegram-канале.

«Я решил отказаться от российского гражданства и переехать в Арцах (армянское название НКР. — «Газета.Ru»). Это решение далось мне непросто, но я уверен, что так правильно», — сказал бизнесмен.

На такой шаг предприниматель пошел в связи с очередным обострением между Баку и Ереваном. Стороны до сих пор не заключили соглашение о мире, хотя активная фаза боевых действий закончилась в 2020 году.

Эти государства враждуют из-за НКР уже 30 лет. В 1991 году регион, где преимущественно проживают армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. С того времени на территории НКР периодически вспыхивают вооруженные конфликты. Последний случился летом 2020 года.

В ноябре 2020 года Россия разместила контингент миротворцев на территории НКР для прекращения боевых действий. По мнению Варданяна, Москва должна увеличить число миротворцев и продлить срок их пребывания в регионе.

По данным журнала Forbes, Варданян владеет $1 млрд . Предприниматель занимает 116-е место рейтинга 200 богатейших бизнесменов России — 2021. В 2020 году он был на 103-м месте этого списка.

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