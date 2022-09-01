В Литве заявили, что получили €2,5 млн за перевозку грузов в Калининградскую область

«Литовские железные дороги» (Lietuvos gelezinkeliai, LTG) получили выплату в размере €2,5 млн на разрешение перевозить транзитные грузы в Калининградскую область и обратно, в течение трех-четырех недель. Об этом заявил руководитель компании Эгидиюс Лазаускас, передает «Интерфакс».

По его словам, дальнейшая судьба перевозок будет зависеть от того, найдут ли клиенты LTG решения по платежам и на какие условия согласятся банки.

«Этот транзит выгоден, но мы приняли стратегическое решение полностью прекратить отношения с восточным рынком в течение нескольких лет и активно ищем альтернативы», — сказал Лазаускас.

Он добавил, что проблему оплаты грузов из России компания пыталась решить как путем обращения в банки Литвы, ответы от них пока не получены, так и путем попытки открыть счет в другой стране Европейского союза.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа назвал вопрос с расчетом за калининградский транзит закрытым.