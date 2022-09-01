Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Вернувшаяся из Израиля Пугачева отвела детей в школу 14:01
Шайа ЛаБаф снимется в фильме режиссера «Крестного отца» Фрэнсиса Форда... 13:59
В Москве произошло огненное ДТП с автобусом и грузовиком 13:59
Макрон записал в TikTok видео против буллинга в школе 13:53
Власти: попытка захвата ВСУ Запорожской АЭС велась под контролем британских спецслужб 13:52
Лукашенко: Россия не может потерпеть поражения в конфликте на Украине 13:51
«Офицеры России» попросили Генпрокуратуру проверить сбор Галкина для украинцев 13:50
Модель plus-size Эшли Грэм снялась в нижнем белье в ванной 13:50
Макрон заявил о необходимости диалога с РФ и помощи в проведении... 13:46
Около школы в Нижнем Новгороде мигранты зарезали барана на глазах... 13:45

Индия стала рекордсменом по закупке российской нефти ВСТО

close
100%
Reuters

Индия обогнала Китай по числу закупок дальневосточного сорта российской нефти ВСТО с конца февраля 2022 года, когда были введены международные санкции против Москвы. Только за август Нью-Дели заказал шесть танкеров с этим видом топлива, сообщает Bloomberg.

«В августе шесть судов, перевозящих российскую нефть ВСТО направлялись к нефтеперерабатывающим заводам в южноазиатской стране. Это самое большое количество грузов, закупленных Индией с момента введения санкций против Москвы», — говорится в материале.

Объемы сырья на шести танкерах составляют почти пятую часть всех ежемесячных нефтяных поставок в Индию. Закупка столь больших партий связана, в первую очередь, со значительным скидками на данную марку российского топлива, утверждает издание.

«Поставки в Индию занимают большое количество времени. Однако поставки, вероятнее всего, будут продолжаться до тех пор, пока цены на ВСТО остаются привлекательными и нет реальных санкций, блокирующих торговлю между Россией и Индией», — заявила аналитик Vortexa Ltd Эмма Ли.

При этом относительно дешевая нефть ВСТО может вытеснить с индийского рынка часть более дорого сырья из Саудовской Аравии, которая до недавнего времени считалась важным сырьевым поставщиком для Нью-Дели.

Помешать Индии обогащаться на импорте дешевой российской нефти могут США. 31 августа пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер заявила, что министры финансов стран G7 на этой неделе обсудят введение «ценового потолка» на нефть. По ее словам, этот шаг станет наиболее эффективным способом нанести значительный удар по нефтяным доходам Москвы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть