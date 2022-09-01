Индия стала рекордсменом по закупке российской нефти ВСТО

Индия обогнала Китай по числу закупок дальневосточного сорта российской нефти ВСТО с конца февраля 2022 года, когда были введены международные санкции против Москвы. Только за август Нью-Дели заказал шесть танкеров с этим видом топлива, сообщает Bloomberg.

«В августе шесть судов, перевозящих российскую нефть ВСТО направлялись к нефтеперерабатывающим заводам в южноазиатской стране. Это самое большое количество грузов, закупленных Индией с момента введения санкций против Москвы», — говорится в материале.

Объемы сырья на шести танкерах составляют почти пятую часть всех ежемесячных нефтяных поставок в Индию. Закупка столь больших партий связана, в первую очередь, со значительным скидками на данную марку российского топлива, утверждает издание.

«Поставки в Индию занимают большое количество времени. Однако поставки, вероятнее всего, будут продолжаться до тех пор, пока цены на ВСТО остаются привлекательными и нет реальных санкций, блокирующих торговлю между Россией и Индией», — заявила аналитик Vortexa Ltd Эмма Ли.

При этом относительно дешевая нефть ВСТО может вытеснить с индийского рынка часть более дорого сырья из Саудовской Аравии, которая до недавнего времени считалась важным сырьевым поставщиком для Нью-Дели.

Помешать Индии обогащаться на импорте дешевой российской нефти могут США. 31 августа пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер заявила, что министры финансов стран G7 на этой неделе обсудят введение «ценового потолка» на нефть. По ее словам, этот шаг станет наиболее эффективным способом нанести значительный удар по нефтяным доходам Москвы.