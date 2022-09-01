Профсоюз пилотов Lufthansa призвал к забастовке 2 сентября из-за низких зарплат

В профсоюзе пилотов немецкой авиакомпании Lufthansa призвали провести однодневную забастовку 2 сентября 2022 года в связи с сокращением пассажирских перевозок. Об этом сообщает Bloomberg.

К ужесточению требований представителей профсоюза привел провал переговоров с руководством Lufthansa о повышении заработной платы сотрудникам компании. Возможная забастовка приведет к сокращению пассажирских и грузовых авиаперевозок.

Требования профсоюза пилотов не вызвало положительного отклика у начальник отдела кадров Lufthansa Майкла Ниггеманна. Он не увидел значимых причин для проведения забастовки.

«Lufthansa сделала очень хорошее и социально сбалансированные предложение пилотам по заработной плате, несмотря на сохраняющееся бремя кризиса с коронавирусом и неопределенные перспективы мировой экономики. Мы хотим решения за столом переговоров», — заявил Ниггеманн.

В то же время стремительный рост среднегодовой инфляции в Германии вызывает волну забастовок не только в авиаотрасли. Однако сфера авиаперевозок оказалась наиболее уязвимой перед кризисом в связи с нехваткой персонала в авиакомпаниях и аэропортах после серьезных сокращений в период коронавирусной пандемии. Тогда Lufthansa и другие перевозчики отменили тысячи рейсов.

«Lufthansa должна представить значительно улучшенное предложение. На данный момент мы слишком далеки друг от друга. Помимо компенсации потери реальной заработной платы, нам сейчас прежде всего нужно перспективное решение для структуры оплаты труда во всех профессиональных группах», — отметил глава отдела коллективных переговоров профсоюза пилотов Марсель Гроэлс.

По данным Федерального статистического ведомства (Destatis), годовая инфляция в Германии в августе ускорилась до 7,9% в сравнении с показателями 2021-го. Аналогичный показатель инфляции наблюдался в стране зимой 1973-1974 гг. из-за нефтяного кризиса. Потребительские цены, по гармонизированным стандартам Евросоюза, выросли в августе на 8,8% в годовом выражении и на 0,4% в сравнении с показателями прошлого месяца.