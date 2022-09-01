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«Известия»: 3 тысячи иностранных компаний покинули рынок России с марта

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Depositphotos

Три тысячи иностранных компаний покинули российский рынок или приостановили свою деятельность в стране с марта по июль 2022 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).

Отмечается, что в марте 39 тысяч человек оказались в состоянии простоя, — они получали зарплату, но не работали. В июле таких людей стало 125,5 тысяч.

Кроме того, с марта по июль вовсе перестали существовать 527 иностранных компаний.

Ведущий юрисконсульт ФБК Legal Анастасия Шашкова рассказала, что при уходе иностранные компании принуждают сотрудников уволиться добровольно, даже тогда, когда они этого не хотят. По словам правозащитника, для закрытия фирмы требуется много времени и ресурсов, поэтому работодатели давят на работников.

Ранее стало известно, что производитель компьютерных аксессуаров Logitech окончательно ушел из России.

Также сообщалось, что финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia окончательно уйдет из России.

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