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В Бельгии предложили отключать освещение дорог для экономии энергии

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Depositphotos

Власти бельгийской провинции Валлония рассмотрят вопрос об отключении освещения скоростных шоссе для экономии энергии, информирует Le Soir.

Глава региона Элио Ди Рупо рассказал, что это может стать одной из мер для сокращения потребления резко подорожавшей электроэнергии. Также предлагается отключать освещение в федеральных зданиях и подсветку памятников с 19:00 до 06:00. В госучреждениях хотят понизить температуру до отметки 19 градусов.

В Берлине уже 15 августа отключили ночную подсветку 100 общественных зданий и объектов ради экономии электроэнергии. Городские власти планируют убрать иллюминацию 150 сооружений. На данный момент все здания приходится отключать вручную, так как нет единой системы. На подсветке могут сэкономить до 40 тысяч евро в год.

Также торговые центры в Германии начали отключать эскалаторы для экономии электроэнергии.

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