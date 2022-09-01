Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Названы полезные свойства имбиря 07:54
Лоза назвал Горбачева глупым человеком и отказался посвятить ему песню 07:52
США ограничили продажи ряда чипов в Россию и Китай 07:48
Улица в честь погибшего экс-главы МЧС Зиничева появится в Иркутской области 07:41
Бузова назвала Тарасова «бывшим мусором» 07:40
Первая ракетка мира Медведев уверенно прошел в третий раунд US Open 07:39
Заморившую сына голодом мать-веганку из США приговорили к пожизненному сроку 07:31
Теннисистка Самсонова обыграла прошлогоднюю финалистку US Open и вышла в следующий... 07:30
Врач предупредил людей с больным сердцем об ухудшении состояния из-за похолодания 07:28
Линейка в российской школе прошла на фоне извергающегося вулкана 07:25

BFM: причиной приостановки поставок «Газпрома» во Францию стали торговые споры

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Причиной прекращения поставок топлива «Газпрома» французской энергетической компании Engie с 1 сентября 2022 года стали торговые споры. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на источник в промышленной отрасли.

«Это коммерческий спор, связанный, прежде всего, с разногласиями в трактовках», — заявил собеседник.

По словам источника, российская компания в своем решении приостановить поставки топлива с осени сослалась на форс-мажор. Эта причина освобождает монополиста от ответственности в случае возникновения исключительных обстоятельств. Однако Engie не согласилась с доводами «Газпрома» и вычла из платежа часть нанесенного финансового ущерба, что также допускается действующим контрактом.

«На данном этапе это довольно классический коммерческий спор о том, что является форс-мажором, а что нет», — заключил источник BFM.

«Газпром» с 1 сентября полностью прекратил экспорт газа во Францию. Engie ранее заявляла, что у них с монополистом возникли разногласия по контрактам. Несмотря на прекращение поставок с осени, французская сторона утверждает, что уже имеет запасы топлива, необходимые ей и ее клиентам.

С сокращением поставок российского топлива столкнулись и в Италии. 31 августа энергетическая компания Eni сообщала, что в среду 31 августа получит от «Газпрома» примерно на 7 млн кубометров газа меньше. Объем импорта в последний день лета упадет с 27 млн кубов до 20 млн. До этого ежедневные объемы поставок монополиста в Италию оценивались в 34 млн кубов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть