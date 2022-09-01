Расходы большинства регионов России на антикризисные меры составили более 1 трлн рублей

Счетная палата оценила затраты 54 российскими регионами на реализацию антикризисных мер. Расходы в 2022 году составят 995 млрд рублей, а выпадающие доходы — порядка 70 млрд рублей, сообщается в материалах ведомства.

Среди наиболее вероятных рисков — возможный рост безработицы и выпадающих доходов, оптимизация расходов, нехватка федерального финансирования и невозврат льготных займов бизнесу. Однако в Счетной палате отметили, что оценка региональных затрат на антикризисные меры носит предварительный характер.

«Явных лидеров среди регионов не выявлено, результаты подсчета распределены более или менее равномерно среди всех регионов», — отметили в пресс-службе.

Одними из главных целей российских регионов, связанных с новыми экономическими реалиями, станут: стимулирование импортозамещения, предоставление кредитов промышленным предприятиям, поддержка малого бизнеса и другие. Например, в Приморском крае уже выделили субсидии на компенсацию расходов по транспортировке товаров на экспорт, а в Башкирии внедрен сервис «Агроэкспресс» по доставке поездами российских продуктов питания в Казахстан.

31 августа Счетная палата подготовила доклад об исполнении федерального бюджета за первую половину года. Одним из главных рисков для российской экономики, по оценке ведомства, стала инфляция. В то же время, после прохождения пика в начале мая, к концу уровень роста цен замедлился до 15,9% в годовом выражении.