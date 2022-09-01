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Глава Минвостокразвития Чекунков: иностранный бизнес интересуется Курилами

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Depositphotos

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА «Новости» заявил, что зарубежный бизнес проявляет интерес к проектам на Курилах и подробнее об этом с иностранцами планируют поговорить на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Ожидаем, что ВЭФ увеличит интерес иностранных инвесторов (к преференциальному режиму и территории опережающего развития на Курилах. – «Газета.Ru».). В рамках инвестсессий у нас были иностранные гости, проявляли достаточно живой интерес», — сказал министр.

Он выразил надежду, что ВЭФ поможет этот интерес воплотить в реальные соглашения.

На Курильских островах действует особый преференциальный режим. Резиденты освобождены от налогов на прибыль, имущество, транспорт и землю на 20 лет. Страховые взносы — 7,6%. Налоговые льготы получают компании, зарегистрированные на территории Южно-Курильского, Курильского или Северо-Курильского городских округов после 1 января 2022 года.

Территория опережающего развития (ТОР) «Курилы» создана в 2017 году. Там действует особый правовой режим. Основная специализация ТОР — туризм и рыбопереработка. Объем заявленных инвестиций – 11,81 млрд рублей.

ВЭФ пройдет 5–8 сентября во Владивостоке.

Ранее Чекунков отметил, что на форум приедут и делегации из недружественных стран. В частности, из Японии и Южной Кореи.

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