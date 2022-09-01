The Telegraph: Британия рискует столкнуться с тяжелым экономическим кризисом

Колумнист газеты The Telegraph Аллистер Хит отметил, что Британия из-за недальновидной политики в сфере энергетики рискует оказаться в тяжелой экономической ситуации.

«Мы рискуем столкнуться с катастрофической бедностью, гражданским неповиновением, новым социалистическим правительством к следующему году, распадом Великобритании», — заявил Хит.

Он указал, что ошибки властей могут обернуться национализацией, карательными налогами и в конечном счете – финансовым крахом. После этого, по мнению обозревателя, Лондону придется обращаться за помощью в Международный валютный фонд.

Текущее положение Британии Хит сравнил с периодом Великой депрессии 30-ых годов прошлого века.

Ранее мэр Лондона Садик Хан предсказал британцам «национальную катастрофу» из-за роста тарифов на свет на 80%.

В свою очередь журналисты Daily Mail спрогнозировали топливную бедность 8,5 млн домохозяйств в Великобритании. Ее причиной станет стремительное повышение цен на энергоресурсы британским управлением по рынкам газа и электроэнергии Ofgem.