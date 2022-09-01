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Глава Минвостокразвития Чекунков: на ВЭФ приедут делегации из недружественных стран

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Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что на Восточный экономический форум (ВЭФ) прибудут делегации из недружественных стран. В частности, из Японии и Южной Кореи. Об этом он рассказал РИА «Новости».

«Я вообще убежден и точно знаю, что в недружественных странах у нас есть друзья, и их немало. На рабочем уровне японцы, корейцы, многие другие люди высказывают поддержку — не просто прагматизм и конструктивный подход, а поддержку», — сказал он.

Он указал, что такая позиция связана с тем, что эти страны живут в условиях ограниченного суверенитета и ряд госрешений там формируется извне.

Чекунков добавил, что для Токио и Сеула сотрудничество с Москвой – судьба из-за соседства и исторических связей.

Ранее на официальном сайте ВЭФ опубликовали полную деловую программу.

ВЭФ пройдет 5–8 сентября во Владивостоке.

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