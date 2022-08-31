Индекс МосБиржи обновил максимум с июня на фоне дивидендных новостей «Газпрома»

На фоне новостей о выплате дивидендов российской государственной энергетической компании «Газпром» индекс Московской биржи обновил максимум с июня. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии 31 августа поднялся на 4,05%, до 2400,08 пункта, долларовый РТС — на 3,82%, до 1258,45 пункта. Во время торгов индекс Московской биржи обновил максимум с 30 мая (2423,12 пункта), РТС — с 4 июля (1274,03 пункта).

Акции «Газпрома» в среду взлетели на 24,95% после новостей по дивидендам. Ценные бумаги энергокомпании повысились до максимума с 30 июня и к закрытию торгов зафиксировались на отметке 254,9 руб. за акцию.

Максимально ценные бумаги компании 31 августа повышались на 35,3%.

Накануне сообщалось, что совет директоров «Газпрома» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие суммарным объемом в 1,2 трлн рублей — в размере 51,03 руб. на акцию. Внеочередное собрание акционеров компании пройдет в форме заочного голосования 30 сентября. До 9 сентября станет известно, кто сможет принять участие в голосовании.