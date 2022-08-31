В Ozon после инцидента в Мурманске будут активнее уведомлять о новом способе получения заказа — штрихкоде

В пункте выдачи товаров Ozon в Мурманске сотрудница не выдала клиенту заказ, потому что он не смог показать штрих-код для получения посылки. В ответ на отказ мужчина в нецензурной форме высказал все, что думает о компании и ее сотрудниках. В компании Ozon сообщили «Газете.Ru», что продолжат уведомлять клиентов о новом способе получения заказа, чтобы подобные мурманскому «инциденты не повторялись».

«С 22 августа Ozon перешел на новый способ получения заказа – штрихкод. Это было сделано для большей безопасности клиентских заказов. Штрихкод отображается на странице заказа и обновляется раз в несколько дней. Всех клиентов мы заранее уведомили и на сайте, и в мобильном приложении о переходе на новый способ получения заказа. В течение еще нескольких недель мы продолжим уведомлять об этом клиентов и задействуем дополнительные каналы коммуникации, чтобы инциденты, подобные тому, что произошел в Мурманске, не повторялись. Мы считаем поведение клиента в пункте неприемлемым и благодарим сотрудника пункта выдачи заказов за проявленную вежливость и выдержку по отношению к клиенту», — сказали в пресс-службе Ozon.

Будет ли оскорбленная клиентом сотрудница пункта выдачи писать заявление в полицию на мужчину, пока неизвестно.