Координатор по стратегическим коммуникациям в Совбезе Белого дома Джон Кирби заявил, что министры финансов G7 обсудят возможности сокращения доходов РФ от нефти. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

По его словам, Россия продолжает пытаться найти новые рынки для своей нефти.

«И мы считаем, что потолок цен — это наиболее эффективный способ нанести серьезный удар по этой прибыли. Это не только идея, которую стоит изучить, это идея, которую стоит воплотить в жизнь, и мы с нетерпением ждем того, чтобы в конце этой недели услышать от министров финансов, что они скажут по этому поводу», — сказал он.

Ранее сообщалось, что нефть переживает худшее падение с 2020 года на фоне роста ставок ФРС в США.

Нефть теряет в цене уже три месяца подряд, что стало своего рода антирекордом за последние два года, так как трейдеры опасаются замедления роста экономики в мире из-за политики ФРС и борьбы Китая с коронавирусом.