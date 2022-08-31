Крупнейшие российские банки увеличили объем ипотечного кредитования с господдержкой на 26%

20 крупнейших ипотечных банков России в июле увеличили объем выдаваемых кредитов на покупку жилья по программам с господдержкой на 26% относительно июня 2022 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные отчета агентства Frank RG.

«По программам с господдержкой в июле (с учетом оценочных данных ВТБ) выдано 34,8 тыс. кредитов (+27% к июню 2022 года) на 184,1 млрд рублей (+26%)», — сказано в отчете.

Уточняется, что объем выдачи льготной ипотеки вырос на 58% относительно июня 2022 года, составив 19,7 тыс. кредитов на 110 млрд рублей. Банки выдали займов по программе «Сельская ипотека» больше на 27%, до значения в 1,6 тыс. кредитов на сумму 4,1 млрд рублей. По новой ипотечной программе для IT-специалистов банки выдали 0,9 тыс. кредитов на 8 млрд рублей.

Всего россияне получили в 20 крупнейших банках страны 87,3 тыс. ипотечных кредитов на 333,1 млрд рублей. Что оказалось больше июньского показателя на 40%.

Накануне пресс-служба Банка России сообщила, что объем выданных ипотечных кредитов в июле 2022 года резко вырос в сравнении с показателями июня, достигнув отметки 341 млрд рублей, увеличившись на 35%.