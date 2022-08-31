Из России запретили вывозить лом драгметаллов с 1 сентября

Правительство России запретило вывозить отходы и лом драгоценных металлов с 1 сентября 2022 года до конца февраля 2023 года. Информацию об этом пресс-служба кабмина опубликовала на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить с 1 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года включительно временный запрет на вывоз из Российской Федерации отходов и лома драгоценных металлов», — указали в сообщении.

Отмечается, что к запрету относятся еще плакированные драгоценные металлы (то есть, нанесенные на обычные металлы) и соединения драгоценных металлов, которые используют для извлечения драгоценных металлов. Запрет ввели в связи с высокой степенью важности этих элементов для внутреннего рынка страны.

Правительство дало поручение министерству экономического развития оповестить о запрете Евразийскую экономическую комиссию.

В марте российское правительство запретило вывозить за пределы страны ранее ввезенные из-за рубежа легковые автомобили и другие моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки людей, до 31 декабря текущего год.