РБК: в Inditex опровергли информацию о массовом увольнении сотрудников Zara в России

В испанском холдинге Inditex, в состав которого входят бренды Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius и Oysho, опровергли информацию о массовом увольнении сотрудников в России. Об этом написало издание РБК со ссылкой на сообщение источников в компании.

«Inditex, следя за ситуацией на рынке Российской Федерации, продолжает расставлять приоритеты в своей рабочей силе и разрабатывать план поддержки. Мы можем подтвердить, что ни Zara, ни остальные бренды Inditex в России не сокращают массово свою рабочую силу», — сказали в компании.

Собеседник издания отметил, что часть сотрудников в России написала заявление об увольнении по собственному желанию после того, как Inditex в марте поставила на паузу работу своих магазинов в России.

Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация, согласно которой ритейлер Inditex начал массовое сокращение персонала магазинов Zara в России. Сотрудникам магазинов якобы предложили уволиться по соглашению сторон с выплатой пяти окладов в качестве компенсации.

5 марта пресс-служба Inditex заявила о прекращении торговли в России на неопределенное время. Тогда в стране закрылись все торговые точки и онлайн-магазин.