Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Samsung впервые за долгое время обновила российский сайт 18:09
Миллер заявил о «санкционной ловушке» для Запада с «Северным потоком» 18:09
При расчете ремонта по ОСАГО начнут учитываться цены аналогов запчастей 18:08
Неврологи узнали, какую информацию жир передает в мозг 18:08
Сроки выдачи виз россиянам могут вырасти до полугода из-за отмены ЕС упрощенного... 18:05
ТАСС: в Херсоне вновь работают российские системы ПВО 18:04
Палеонтологи нашли древнейшего динозавра Африки 18:00
Лавров: 90% высланных из западных стран дипломатов РФ трудоустроены на других... 17:57
Сгоревшее тело женщины на матрасе нашли в Калужской области 17:57
Вышел трейлер хоррора «Винни-пух: кровь и мед» 17:57

РБК: в Inditex опровергли информацию о массовом увольнении сотрудников Zara в России

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В испанском холдинге Inditex, в состав которого входят бренды Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius и Oysho, опровергли информацию о массовом увольнении сотрудников в России. Об этом написало издание РБК со ссылкой на сообщение источников в компании.

«Inditex, следя за ситуацией на рынке Российской Федерации, продолжает расставлять приоритеты в своей рабочей силе и разрабатывать план поддержки. Мы можем подтвердить, что ни Zara, ни остальные бренды Inditex в России не сокращают массово свою рабочую силу», — сказали в компании.

Собеседник издания отметил, что часть сотрудников в России написала заявление об увольнении по собственному желанию после того, как Inditex в марте поставила на паузу работу своих магазинов в России.

Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация, согласно которой ритейлер Inditex начал массовое сокращение персонала магазинов Zara в России. Сотрудникам магазинов якобы предложили уволиться по соглашению сторон с выплатой пяти окладов в качестве компенсации.

5 марта пресс-служба Inditex заявила о прекращении торговли в России на неопределенное время. Тогда в стране закрылись все торговые точки и онлайн-магазин.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть