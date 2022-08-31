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Reuters: Куба обсуждает поставки электроэнергии с турецким оператором

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Alexandre Meneghini/Reuters

Кубинские власти обсуждают возможность поставок электроэнергии с плавучих станций с турецким владельцем парка электростанций Karpowership. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на сообщение источников в отрасли.

По данным собеседников агентства, Гавана особенно обсуждает с турецкой компанией вопрос гарантий платежеспособности с кубинской стороны, которая испытывает сложности с проведением платежей из-за торгового эмбарго США.

Как пишет издание, если стороны заключат сделку, турецкий оператор значительно увеличит флот у берегов этой латиноамериканской страны, чтобы производить необходимое количество электроэнергии. Сейчас у побережья республики находятся пять судов компании, которые вырабатывают около 250 МВт. Для удовлетворения минимального спроса Кубе требуется более 3000 МВт. В стране вырабатывают от 2000 до 2500 МВт.

Кубинцы в последнее время испытывают проблемы с электроснабжением. Национальный оператор Union Central ежедневно сообщает о круглосуточных перебоях в предоставлении услуг. Более 40% генерирующих мощностей карибской страны сломались или находятся на ремонте.

Ранее в августе сообщалось, что большая часть Гаваны осталась без света. Проблемы с электричеством были связаны с обрывом линий электропередач.

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