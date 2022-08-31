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Миллер: «Газпром» начинает проектирование нового газопровода в Китай с Дальнего Востока

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Depositphotos

Российская энергетическая компания «Газпром» приступает к проектированию нового газопровода в Китай с Дальнего Востока. Об этом говорится в пресс-релизе компании по итогам селекторного совещания, посвященного дню работников нефтяной и газовой промышленности.

«Мы подписали еще один контракт на поставку газа в Китай. Это «дальневосточный» маршрут. По этому проекту мы уже приступаем к разработке проектно-сметной документации... И, конечно, проект «Союз Восток», магистральный газопровод через Монголию, который станет продолжением магистрального газопровода «Сила Сибири – 2», — сообщил глава компании Алексей Миллер.

Бизнесмен отметил, что китайский рынок является самым динамичным рынком в мире. По прогнозам экспертов, в предстоящие 20 лет прирост потребления газа в КНР составит 40% от прироста мирового потребления газа в мире. Именно по этой причине «Газпром» решил вложиться в это направление, рассказал Миллер.

Ранее сообщалось, что поставки российского газа в КНР выросли на 60,9% с января по июль.

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