Цены в магазинах Британии выросли до рекордных показателей за 14 лет

Цены в британских магазинах выросли в августе на 5,1% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, что стало максимальным с 2008 года показателем. Об этом сообщается в отчете British Retail Consortium (BRC) и NielsenIQ.

В годовом исчислении цены на продукты подскочили на 9,3%. В июле этот показатель составлял 7,0%. При этом в июле уровень инфляции цен в магазинах составлял 4,4%, отметили в документе.

Эксперты BRC посчитали, что в Британии быстрее всего цены растут на чипсы, маргарин и молоко. Рост цен связан с увеличением стоимости кормов для животных, удобрения и пшеницу, которые сильно подорожали из-за спецоперации на Украине.

По словам главы отдела розничной торговли и бизнес-аналитики NielsenIQ Майка Уоткинса, текущий уровень продовольственной инфляции в стране сохранится минимум на полгода.

28 августа агентство Bloomberg со ссылкой на заявление исполнительного директора London Energy Consulting Дэвида Кокса сообщило, что власти Великобритании могут отключить электроэнергию в этом зимнем сезоне без предупреждения в адрес граждан. По словам эксперта по энергетике, британцы могут пережить эту зиму только с помощью государственной поддержки.