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Во Франции заявили, что страна переживет зиму без российского газа

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Wikimedia Commons

Прекращение поставок топлива со стороны «Газпрома» с 1 сентября 2022 года не повлияет на уровень энергетической безопасности Франции в осенне-зимней отопительный сезон. Об этом президент французского Комитета по регулированию энергетики (CRE) Эммануэль Варгон заявила в эфире телеканала LCI.

«У нас есть четыре терминала, которые работают нормально, у нас есть хранилища, которые будут заполнены на 100%.... При всем этом мы достаточно уверены в возможности провести зиму во Франции без российского газа», — заявила Варгон.

У Франции есть альтернативные поставщики топлива, включая Норвегию и Алжир. Кроме того, Париж активно закупает сжиженный природный газ (СПГ) и хранит его на терминалах. В то же время Франция, по ее словам, не так сильно зависела от поставок российского топлива.

«Российский газ составлял 17% наших поставок до кризиса, сегодня он составляет 9%, и мы продолжаем диверсифицировать. К счастью для нас, прекращение поставок «Газпрома» мало что поменяло», — заключила Варгон.

«Газпром» с начала осени прекратит поставки топлива во Францию. Это произошло после того, как энергетическая компания Engie не заплатила монополисту за импорт газа в июле. Французская сторона заявляла о возникновении разногласий по контрактам, но заверила, что это не повлияет на обеспеченность европейской страны газом. У Engie уже сейчас есть запасы газа, необходимые ей и ее клиентам.

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