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Немцы раскритиковали власти страны на фоне остановки «Северного потока — 1»

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали власти ФРГ после новостей о приостановке поставок газа по «Северному потоку» на плановый ремонт.

«Я очень надеюсь на зиму ярости, может быть, что-то случится, если еще не поздно», — отметил один из комментаторов.

Часть пользователей сошлись во мнении, что текущий энергокризис в стране произошел по вине правительства ФРГ и эта информация очень сильно злит. При этом зимой люди будут мерзнуть в своих квартирах, в то время как здание правительства страны будет обеспечено отоплением и в нем будет уютно.

Еще один читатель газеты поделился, что видел в очереди на заправку молодого водителя, который просил денег на оплату бензина. При этом все это произошло из-за санкций против России, которые народ не хотел.

Ранее в среду российская энергетическая компания «Газпром» объявила о прекращении поставок по газопроводу «Северный поток».

Позже в Европе на фоне приостановки поставок по газопроводу «Северный поток — 1» цены на газ выросли на 5,5% и превысили $2 900 за 1 тыс. куб. м.

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