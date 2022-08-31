Экономист Клименко назвал энергокризис потрясающим экспериментом над человечеством

Текущий энергетический кризис можно назвать потрясающим экспериментом над человечеством, так как можно наблюдать за тем, кто и сколько может платить за тепло в текущих условиях. Об этом в эфире радио Sputnik заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

«Теперь мы наблюдаем совершенно потрясающий эксперимент над человечеством: а сколько на самом деле в рыночных условиях человек готов платить за тепло? Мы за какие-то 40-50 лет настолько изменились в экономическом смысле, что забыли о тех временах, когда вязанка дров была великой ценностью», — отметил Клименко.

По его словам, цены за отопление всегда были дорогими. Однако со временем все вокруг подешевело. Теперь же нефтяная индустрия взяла карт-бланш, и из-за этого ценообразование на рынке смогло ввести весь мир в какое-то новое состояние.

Он добавил, что 40 лет назад жители европейских стран платили за отопление не менее четверти своего дохода. Сейчас же неожиданно выясняется, что рынок газа и нефти такой же, как и бриллиантовый, где все жестко контролируется.

28 августа The Wall Street Journal писал, что уменьшение поставок газа из России в Европу поставило под угрозу целую индустрию производства стекла в регионе.