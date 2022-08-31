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«Известия»: в России хотят смягчить уголовное наказание для бизнеса за неуплату налогов

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Depositphotos

В Госдуму внесут законопроект о смягчении уголовного наказания для предпринимателей за неуплату налогов. Об этом сообщает газета «Известия».

Депутаты предлагают перевести налоговые преступления в категорию средней тяжести из тяжких, и таким образом сократить по ним срок давности.

«Сейчас он составляет десять лет, тогда как срок хранения бухгалтерских документов, которые могут понадобиться для подтверждения невиновности привлеченных по этим статьям, составляет всего шесть лет», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что из-за этой несостыковки свою невиновность просто невозможно доказать.

Кроме того, парламентарии предлагают исключить возможность возбуждения уголовного дела за неуплату налогов, если предприниматель полностью погасил долг. Также новые нормы предусматривают снижение с шести до пяти лет максимального срока лишения свободы, который может назначаться за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

В законопроекте также прописано снижение с семи до пяти лет максимального наказания за сокрытие в особо крупном размере средств и имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил членам правительства рассмотреть вопрос создания рейтинга добросовестных налогоплательщиков.

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