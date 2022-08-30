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Молдавский министр Спатарь: полностью платить за газ и электричество сможет 1% молдаван

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РИА «Новости»

Министр социальной защиты Молдавии Марчел Спатарь заявил, что только 1% населения республики сможет полностью платить по возросшим в несколько раз счетам за газ и электричество. Остальным 99%, по его словам, потребуется поддержка государства. Об этом он рассказал в эфире телеканала Vocea Besarabiei.

Он отметил, что правительство разрабатывает механизм предоставления компенсаций, чтобы государство гарантировало, что граждане смогут оплачивать свои счета.

«Порядка 60% населения тратят на оплату электроэнергии и газа две трети доходов. Эти граждане войдут в категорию получателей максимальных компенсаций. Еще 15% получат повышенные компенсации. Только 1% населения может позволить себе платить полную стоимость газа и электричества», — признался он.

Спатарь подчеркнул, правительство приняло план подготовки к зиме в условиях кризиса, который вызван ростом цен на энергоресурсы. Он указал, что для того, чтобы получить компенсацию молдаванам необходимо заполнить «электронную форму энергетической уязвимости», в которой нужно указать доход семьи, сообщить о ее составе, назвать способ отопления, а также рассказать какую долю расходов занимают счета в семейном бюджете.

«Информацию сверят с данными фискальных и правоохранительных органов. Если заявленные суммы буду выше, чем известно государству, то при расчете для предоставления компенсации будет принято именно известное значение. Кроме того, граждане обязаны будут заполнять декларацию личной ответственности», — пояснил министр.

24 февраля власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине и энергетического кризиса.

Ранее мэр румынского города Яссы Михай Кирикэ попросил правительство страны разрешить передачу запасов газа, которые есть у Румынии, Молдавии в качестве помощи в условиях энергетического кризиса.

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